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Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltıBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Edremit ilçesinde 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar, 250 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme teçhizatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Son dakika haberleri! Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri

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