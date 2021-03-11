Son dakika haberleri | Edremit'te metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:34
Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk binada çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk binada çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü mevkisindeki boş bir binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik