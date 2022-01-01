Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi paniğe sebep oldu.

Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi paniğe sebep oldu. Olayın tatbikat olduğu anlaşılınca herkes derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi ek binasında itfaiye ekipleri yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Sağlık personeli ve vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Edremit Devlet Hastanesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin düzenledikleri tatbikatta, yangına müdahale ve hastaları tahliye senaryoları tatbik edildi. Ekipler, yangın söndürme cihazları ile de personele uygulamalı eğitim verdi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

Son dakika haberleri: Edremit'te hastanedeki yangın tatbikat çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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