Son dakika haberleri: Edremit'te bitki örtüsü yangını
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Son dakika haberleri: Edremit'te bitki örtüsü yangını

Son dakika haberleri: Edremit'te bitki örtüsü yangını
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Ortaoba Mahallesinde bitki örtüsü yangını çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Ortaoba Mahallesinde bitki örtüsü yangını çıktı. Araziye ulaşımın zor olması nedeniyle alevlere ilk müdahale helikopterle yapıldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

Yangın, saat 16.00 sıralarında Edremit'in kırsal Ortaoba Mahallesi Dereiçi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. Küçük bir alanda etkili olan yangına, araziye ulaşımın zor olması nedeniyle ilk olarak helikopterle müdahale edildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye önlem olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve bir su tankeri sevk edilerek soğutma çalışmalarına başlanıldı. 25 ağacın alevlerden etkilendiği öğrenildi.


- Balıkesir
Son dakika haberleri: Edremit'te bitki örtüsü yangını
Son dakika haberleri: Edremit'te bitki örtüsü yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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