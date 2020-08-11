Son dakika haberleri | Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (2)
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Son dakika haberleri | Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (2)

Son dakika güncel haberi... ÇOCUKLARIN YAKTIĞI YORGANDAN ÇIKMIŞBalıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, alevler yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala kontrol altına alındı.

Son dakika haberleri | Edremit'in turistik mahallesinde sazlık yangını (2)
11.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:31

ÇOCUKLARIN YAKTIĞI YORGANDAN ÇIKMIŞ

Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, alevler yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala kontrol altına alındı.  Edremit ilçesine bağlı turistik Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisindeki sazlık alanda, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre 3 çocuğun yerde bulunan bir yorganı yakmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede sazlık alana yayıldı. Bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi ve yazlık siteler olması nedeniyle helikopter de sevk edildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Kaynak: DHA

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