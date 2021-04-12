EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
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EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiklerin alınıp, ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik üreticileri elde kalan ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) getirmeye başladı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiklerin alınıp, ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik üreticileri elde kalan ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) getirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltiğin TMO tarafından satın alınacağını ve ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirneli çeltik alımları başladı. Bugün Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki çeltik üreticileri, ellerinde kalan ürünleri TMO'ya götürerek, teslim etmeye başladı. Uzunköprü TMO Ajans Amirliğine gelerek, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi verdi. Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltıldı. Depolarda ise döküm işleminin ardından işçiler tarafından hummalı bir çalışma başlatılıyor. Nem oranı yüksek olan ürünler kurumaya bırakılırken, diğer ürünler ise çuvallara dolduruluyor.

Üreticiler, ellerinde kalan ürünlerin TMO tarafından alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((
EDİRNE EDİRNELİ ÜRETİCİLER ÇELTİKLERİNİ TMO'YA GETİRMEYE BAŞLADI (((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:10:23. #1.16#
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