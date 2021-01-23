Son dakika haberleri! Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Kısıtlamalarla vaka sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş sağladık"
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Son dakika haberleri! Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Kısıtlamalarla vaka sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş sağladık"

23.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:05
Son dakika haberleri! Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım:

Son dakika haberi... Edirne Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağladıklarını bildirdi.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağladıklarını bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte kentte Kovid-19 vaka sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda Edirne'ye 40'ar yoğun bakım yatağı, solunum cihazı ve monitör getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Hastane, Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri dahil tüm personeli katarak filyasyon ekip sayımızı iki katına çıkardık. Edirne'de kısıtlamalarla beraber vaka sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş sağladık. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de desteğiyle filyasyon ekiplerinin araç sayısını artırdık." dedi.

Yıldırım, salgın tedbirlerine herkesin uyması gerektiğine işaret ederek, "Maskemizi takmazsak, sosyal mesafeye uymayıp, kişisel hijyen kurallarını uygulamazsak bir ay gibi kısa sürede sayılar tekrar artar. Bu, tüm dünya için geçerli. Sayılar düşük de olsa dikkat etmek lazım. Aşı olan vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor." diye konuştu.

Yıldırım, aşı çalışmalarının da devam ettiğini anımsatarak, sağlık çalışanlarından sonra huzurevleri ve yaşlı bakım evlerindeki vatandaşların tamamını aşıladıklarını belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının talimatıyla 90 yaş üzeri ve iki gündür de 85 yaş üzerini aşılamaktayız. Kişiler MHRS üzerinden randevu alıyor. Kendileri zaten sisteme tanımlanmış durumda. Ayrıca biz kendilerinin evlerine gidiyoruz. Aşı sonrası gelişebilecek sıkıntılara karşı bir acil müdahale ekibi hazır bulunuyor. Ama bugüne kadar aşıya bağlı büyük bir reaksiyonla karşılaşmadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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