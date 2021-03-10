Son dakika haberleri... Edirne'nin İpsala ilçesinde "Kovid-19 WhatsApp ihbar hattı" oluşturuldu

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Edirne'nin İpsala ilçesinde tedbirlere uymayanların bildirilmesi amacıyla "WhatsApp ihbar hattı" kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Edirne'nin İpsala ilçesinde tedbirlere uymayanların bildirilmesi amacıyla "WhatsApp ihbar hattı" kuruldu.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin titizlikle devam ettiği belirtildi.

Tedbirler konusunda vatandaşların sıklıkla bilgilendirildiği ve denetimlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli İpsalalı hemşehrilerimiz koronavirüsle mücadelede dinamik denetim faaliyetleri kapsamında Sağlık Bakanlığımızın 'Hayat Eve Sığar' (HES) programı üzerinden ihbar hattının ayrıca genel olarak 112 ve Kaymakamlık ihbar hattının kullanılması, kurumlarımızın ve halkımızın gösterdiği fedakar mücadelede salgın kurallarına uymayanların ihbar edilmesi, normalleşmede büyük önem taşımaktadır. Kolluk personelimizden kurduğumuz sivil denetim ekiplerinin tespitleri ve sizlerin ihbarları ile salgınla mücadelemiz daha etkin hale gelecektir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Karşılaştığınız kural ihlallerini bildirerek virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olun."

Açıklamada, "İpsala Kaymakamlığı WhatsApp ihbar hattı '05456161019', ihbar ve şikayette bulunmak için ihbar hattına bildirmeniz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramanız veya HES uygulamasını kullanmanız yeterlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci