Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı - Haberler
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Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, polis, müfettiş, uzman, asker, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da başlattığı operasyon sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Edirne, Güncel, Haberler

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