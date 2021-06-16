Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Edirne merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'ü tutuklandı.

Edirne merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memurların da bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, A.Ç, Ö.K. E.G. ve S.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 hafta önce FETÖ'nin "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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