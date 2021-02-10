Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

10.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:00
Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Edirne, İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında avukat, doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:00:42. #1.16#
title