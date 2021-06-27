Son dakika haberleri: Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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Son dakika haberleri: Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika haberleri: Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında doktor, akademisyen ve komiserlerin olduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında doktor, akademisyen ve komiserlerin olduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 9 ilde aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınıp, Edirne'ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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