Son dakika haberleri: Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında doktor, akademisyen ve komiserlerin olduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.