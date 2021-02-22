Son dakika haberleri! Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
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Son dakika haberleri! Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:56
Son dakika haberleri! Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Son dakika haberi... Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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