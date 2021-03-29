Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı
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Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurması üzerine, Edirne'de yaklaşık 5 aydır kapalı...

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Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurması üzerine, Edirne'de yaklaşık 5 aydır kapalı olan lokanta ve kafe işletmecileri hazırlıklarını geceden yapmaya başladı. Edirneli lokanta işletmecisi Osman Almadık, karardan çok mutlu olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Epey bir süredir bu kararı bekliyorduk dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurmasının ardından 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'deki işletmeciler de hazırlıklarına geceden başladı. Kentte uzun süredir paket servisi yapan işletme sahipleri karardan mutlu olduklarını belirterek, sabah, ilk müşterilerini ağırlamak için hazırlığa koyuldu.

'KARAR SEVİNDİRİCİ'

Lokanta işletmecisi Osman Almadık, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Almadık, 'Epey süreden beri bu kararı bekliyorduk. Bizde zaten paket servisi vardı. Yüzde 50 kapasiteyle açılacak olmak bizler için çok sevindirici. Her şeye hijyen kurallarına uyarak devam ediyorduk. Bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Bundan sonra daha çok insan gelmesini bekliyoruz. Sadece paketin olması bizi zorluyordu. Açılacak olmamız bizi çok rahatlatacakö dedi.

'ÇOK SIKINTILAR YAŞANDI'

Yüzde 50 kapasiteyle açılacak olmaktan çok mutlu olduklarını belirten lokanta çalışanı Levent Döngel, Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok mağdur olan aileler de vardı. Özellikle lokanta sektöründe çalışan garson arkadaşlarımız. Çok sıkıntılar yaşandı. Birçok arkadaşımız işinden oldu. Bu nedenle açılacak olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Edirne'ye gelip de buradaki turistik yerleri ziyaret etmeye gelenler, paket servis alıp dışarıda yiyorlardı. Onlar da biz de mağdur oluyorduk. Artık Edirne'ye gelenleri ciğerimizi ve köftemizi yemeye bekliyoruz dedi.

5 AYDIR AÇILMAYI BEKLİYORLARDI

Edirne'de kasım ayında ülke genelinde yaşanan ikinci dalga salgında kentteki tüm lokantalar ve kafeler kapatılmıştı. Yaklaşık 5 aydır sadece paket servisle çalışan lokantalar, uzun aranın ardından yarın ilk kez kapılarını yüzde 50 kapasiteyle açacak.

Türkiye genelinde sadece Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı
Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı
Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı
Son dakika haberleri: EDİRNE Edirne'de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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