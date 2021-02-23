Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa

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Son dakika gelişmesine göre Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yol kontrolü yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Jandarmanın fedakarca çalıştığını belirten Helvacıoğlu, "Bölgemizde huzur ve güveni sağlamak için büyük çaba gösteren ve yol kontrolü yapan jandarmamıza kolaylıklar diliyoruz." dedi.

Sahillerde yaz hazırlığı

Keşan Belediyesi ekiplerinin Erikli ve Yayla sahillerinde çalışmalar yapacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sahillerde inceleme yaptıktan sonra, uzaktan değil yerinde yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Mücavir alanlarımız olan Erikli ve Yayla sahillerinde vatandaşlarımızın huzurlu bir tatil geçirmeleri için ekiplerimizle sahada planlama yapıyoruz. Yaz sezonu öncesinde yapılması gereken tüm çalışmalarımızı yerinde inceleyerek sezona hazırlıyoruz. Sağlıklı ve güzel günlerde misafirlerimiz sahillerimizin eşsiz güzelliklerinden düzen ve disiplin içinde faydalanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci