Son dakika haberleri: Edirne'den kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle ilaçlıyor.

Ekipler, başta tarihi çarşılar, pazarlar ve kent merkezindeki iş yerleri olmak üzere kent genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezgin Geldi ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Geldi ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Derneğin, Lalapaşa için önemli çalışmalar yaptığını aktaran Gürkan, dernek yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

Geldi de Gürkan'a teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Birlik İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak, okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüz yüze eğitim kapsamında derslerine devam eden öğrencilerle bir araya gelen Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Arpacı'ya ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar