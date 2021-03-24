Son dakika haberleri! Edirne'deki operasyonda 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Edirne'deki operasyonda 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:38
Son dakika haberleri! Edirne'deki operasyonda 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberler: Edirne'de düzenlenen operasyonda 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 440 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y, O.K, D.A.A ve F.G serbest bırakılırken, A.B'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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