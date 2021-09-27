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Son dakika haberleri | Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

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Son dakika haberleri | Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve asistan hemşire S.G. ile organizatör A.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asistan hemşire S.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve organizatör A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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