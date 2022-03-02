Son dakika haberleri: Edirne'de "Yunusların" uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü "Yunuslar" olarak anılan Motosikletli Polis Amirliği ekipleri Huzur Sokak'ta M.C.D. ve H.B'yi durdurdu. Şüphelilerden M.C.D'nin yere attığı paketten 0,73 gram eroin olduğu değerlendiren uyuşturucu çıktı.

Polisleri görünce elinde poşetle kaçan R.D'de evinin giriş kısmında elindeki poşeti saklamaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede poşette 32 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Üç zanlı da gözaltına alındı.