Son dakika haberleri! Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberleri! Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi Esetçe beldesi yakınlarında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Kimlik kontrolünde, takside yolcu olarak bulunan M.Ç'nin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, N.Ç'nin ise aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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