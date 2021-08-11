Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
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Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı

Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 saman balyası ve hayvan yemleri yandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 saman balyası ve hayvan yemleri yandı.

Uzunköprü'nün Kadıgebren köyünde Sedat Kiraz'a ait saman balyalarının ve hayvan yemlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü itfaiye Müdürlüğü ekipleri ve bölgede bulunan maden ocağına ait iş makineleri müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında 3 bin 500 saman balyası ve hayvan yemleri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı
Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı - Haberler
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