Son dakika haberleri... Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

24.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:46
Son dakika haberleri... Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Edirne'de polis ekiplerince bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüpheli T.B'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 1,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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