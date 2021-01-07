Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

07.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:52
Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Edirne'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüphelilerin evine operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramda 91 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.D, A.G ve İ.A'nın işlemleri devam ediyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk İzmir Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:52:42. #1.14#
title