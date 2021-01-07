Son dakika haberleri! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
07.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:52
Son dakika haberler... Edirne'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüphelilerin evine operasyon gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramda 91 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler O.D, A.G ve İ.A'nın işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar