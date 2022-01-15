Son dakika haberleri... Edirne'de Türk Kızılay'dan yangında evi hasar gören ailelere yardım

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından, yangında evlerinde hasar oluşan ailelere yardım yapıldı.

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından, yangında evlerinde hasar oluşan ailelere yardım yapıldı.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay ve Türk Kızılay görevlileri, Umurbey Mahallesi Edirneli Nazmi Sokak'ta yanan evlerin sahiplerini ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çakay, Türk Kızılay'ın her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Vatandaşlara nakdi, gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

Edirne'de 12 Ocak'ta bir evde çıkan yangının diğer binalara sıçramasıyla 3 ev kullanılamaz hale gelmişti.