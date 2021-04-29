Son dakika haberleri | Edirne'de trafik kazasında vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri | Edirne'de trafik kazasında vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Edirne'de trafik kazasında vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Duman, askeri törenle defnedildi.

Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Duman, askeri törenle defnedildi.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde düzenlendi.

Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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