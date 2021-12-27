Son dakika haberleri... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Georgi Kostadinov yönetimindeki X 2684KT Bulgaristan plakalı otomobil, Kıyık semtinde akaryakıt istasyonunun yanına geldiği sırada motor kısmından alev aldı.

Araçtan inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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