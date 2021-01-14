Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

14.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:32
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

Son dakika haberi: EDİRNE'de etkili olan yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi bölgesindeki 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

EDİRNE'de etkili olan yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi bölgesindeki 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden  oldu. Suyla dolan tarihi yarımada Sarayiçi'nde mahsur kalan 3 köpek de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgede dolaşan ekiplerin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti. 

Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:32:26. #1.15#
title