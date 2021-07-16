Son dakika haberleri | Edirne'de selde elektrik akımına kapılarak ölen Azat'ın organları başka bedenlerde hayat bulacak
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Son dakika haberleri | Edirne'de selde elektrik akımına kapılarak ölen Azat'ın organları başka bedenlerde hayat bulacak

Son dakika haberleri | Edirne'de selde elektrik akımına kapılarak ölen Azat'ın organları başka bedenlerde hayat bulacak
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de sel sularından kurtulmaya çalışırken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Azat Yapşıklı'nın organları bağışlandı.

Edirne'de sel sularından kurtulmaya çalışırken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Azat Yapşıklı'nın organları bağışlandı.

Kentte 2 Temmuz'da meydana gelen taşkında Nişancıpaşa Mahallesi'nde yürürken ani sağanağa yakalanan ve tutunduğu doğal gaz borusunda elektrik akımına kapılan Yapşıklı, kaldırıldığı hastanede iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailesinin onayı ile Azat'ın böbrekleri Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğeri ve bağırsağı ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Çocuğun cenazesi, Kıyık semti Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından, Acıçeşme Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babası cezaevinde olan Azat'ın bazen mendil satarak aile bütçesine katkı sağladığı ve futbolu çok sevdiği öğrenildi.

Bir amatör futbol kulübünde top koşturan Azat'ın bağışlanan organları başka hayatlarda can bulacak.

Azat'ın dayısı Kadir Dalbüken, AA muhabirine, çok sevdiği yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Organlarının hastalara can vereceğini bilmenin acılarını bir nebze dindirdiğini anlatan Dalbüken, "Elimizden gelen bu kadar. İnşallah organ bekleyen insanlar Azat'ın organlarıyla yaşama tutunur. Kendi yaşıtlarında da organ bekleyenler varmış. Azat'ın organlarıyla hayat bulan aileler bize de gelebilirler, mezarını da ziyaret edebilirler. Azat çok efendi, söz dinleyen, güzel bir çocuktu, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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