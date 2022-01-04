Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi

Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de bir evin samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ahırdaki hayvanlar mahalleli tarafından dışarı çıkarıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evin samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ahırdaki hayvanlar mahalleli tarafından dışarı çıkarıldı.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde, Şefik Püsküllü'ye ait evin samanlığından duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ev sahipleri ve mahalle sakinleri de samanlığın yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle samanlıkta hasar oluştu.

Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi

Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi

Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi

Son dakika haberleri... Edirne'de samanlıkta çıkan yangın nedeniyle ahırdaki hayvanlar tahliye edildi

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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