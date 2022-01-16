Son dakika haberleri... Edirne'de sahte parfüm operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Edirne'de sahte parfüm operasyonu

Son dakika haberleri... Edirne'de sahte parfüm operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hacı İsa Mahallesi Mehmet Girgin Sokak'ta alınan ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kaçak Parfüm" konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir depoda kaçak parfüm satıldığını belirledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - EDİRNE

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

 Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu

Omuz atma tartışmasında kan aktı! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

title