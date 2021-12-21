Son dakika haberleri: Edirne'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramada farklı marka ve gramajda, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen, bazıları pet şişelere konmuş 119 içki ele geçirildi.

Olayla ilgili S.H. ve E.K. gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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