Son dakika haberleri: Edirne'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Edirne'de sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Aramada farklı marka ve gramajda, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen, bazıları pet şişelere konmuş 119 içki ele geçirildi.
Olayla ilgili S.H. ve E.K. gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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