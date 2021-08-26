Son dakika haberleri | Edirne'de polis ekipleri çöp konteynerinde uyuşturucu ele geçirdi
Son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında çöp konteynırında 200 gram bonzai ele geçirdi.
Uyuşturucuyu çöpe gizleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel