Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
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Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

11.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:00
Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Son dakika haber: EDİRNE' de Tabip Odası' na üye hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, koronvirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları andı.

EDİRNE' de  Tabip Odası' na  üye hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, koronvirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları andı.

Edirne Tabip Odası, karonavirüs salgının birinci yıldönümünde hastalıktan hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları andı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi protokol girişindeki etkinliğe oda üyeleri katıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Gürcan Altun, 1 yıllık pandemi sürecinde Türkiye'de 385 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından 6'sının Edirne'de olduğunu belirten Altun, "Edirne'mizde, bazıları aktif görevde olmasa da, 6 sağlık çalışanını kaybettik. Ülkemizde patolojinin duayenlerinden Prof. Dr. Feriha Öz, bölgemizin en eski hekimlerinden Muammer Öztrak, diş hekimi İrfan Yaylalı, eczacılar Süreyya Zıpkınkurt, Tevfik Fikret Atılgan, eczacı kalfası Kemal Derin'i  kaybettik. Ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı, Onları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Prof.Dr. Altun, toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Toplumsal hareketliliğe ve iller arası geçişlere, illere göre varyant virüs analizi yapılıp yeterli test ile uygun izolasyon önlemleri alınarak epidemiyoloji bilimi ışığında düzenleme getirilmeli, aşı doz ve hız oranı arttırılarak toplumsal bağışıklık hızla sağlanmalıdır" dedi.

 


Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Son dakika haberleri | Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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