Son dakika haberleri: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 185 litre kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 185 litre kaçak içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 185 litre kaçak içki ele geçirildi

Son dakika haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.C'nin evinde ve otomobilinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 185 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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