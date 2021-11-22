Son dakika haberleri... Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da görevli vergi müfettişi gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da görevli vergi müfettişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturma doğrultusunda İstanbul'da görevli vergi müfettişi A.G, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kente getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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