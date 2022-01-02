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Son dakika haberleri | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen avukat İ.D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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