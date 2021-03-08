Son dakika haberleri | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

08.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:40
Son dakika haberleri | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Son dakika haberi: Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat yakalandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılan avukat H.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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