Son dakika haberleri: Edirne'de evinde karantinada olması gereken şüpheli jandarmaya yakalandı
Son dakika haberleri: Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için evinde karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı.
18.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:48
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için evinde karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı.
Jandarma ekiplerinin, Gişeler mevkisinde yaptıkları kimlik kontrolünde, Kovid-19 tanısı sebebiyle evinde izolasyonda olması gereken şüphelinin dışarıda gezdiği belirledi.
Şüpheli hakkında savcılıkça Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.
İlgili madde "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü öngörüyor.
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Kaynak: AA