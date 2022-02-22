Dere kenarındaki barakada çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Dere kenarındaki barakada çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de dere kenarında bulunan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de dere kenarında bulunan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi Fetih Sokak'ta dere kenarındaki barakada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, barakadaki iki köpeği dışarı çıkardı.

Yangın nedeniyle barakada hasar oluştu.

Dere kenarındaki barakada çıkan yangın hasara yol açtı

Dere kenarındaki barakada çıkan yangın hasara yol açtı

Dere kenarındaki barakada çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Gökhan Zobar - Güncel

İtfaiye, Edirne, Yangın, Güncel, Haberler

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