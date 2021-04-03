Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Umurbey Mahallesi'nde, bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EDİRNE'nin Umurbey Mahallesi'nde, bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Sebahat Gül'e ambulansta müdahale edildi.

Yangın, gece yarısı Umurbey Mahallesi'nde Sabahat Gül'ün yalnız yaşadığı evin bahçesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Sabahat Gül'e ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale etti. Yangının diğer evlere sıçrama olasılığı ise mahallede panik ve korkuya neden oldu. Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadının evin çatısı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Edirne'de çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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