Son dakika haberleri! Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haberi: Edirne'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
19.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:36
Edirne'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yanındaki buğday hasadının yapılmış olduğu tarladan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Alevler kısa sürede tarlanın yanındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangında tarladaki sulama motoru da zarar gördü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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Kaynak: AA