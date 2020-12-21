Son dakika haberleri... Edirne'de bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı

Son dakika haberi... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı.