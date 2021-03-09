Son dakika haberleri! Edirne'de berber ve kuaförlerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberleri! Edirne'de berber ve kuaförlerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

09.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:03
Son dakika haberleri! Edirne'de berber ve kuaförlerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Edirne'de berber ve kuaförler denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Edirne'de berber ve kuaförler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Edirne Berberler ve Kuaförler Odası üyelerinden oluşan denetim ekibi, kentteki berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Ekipler esnafa, tedbirlere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kırmızı kategoride olmasının esnafı üzdüğünü söyledi.

En yakın zamanda mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Yaptığımız denetimlerde esnaf arkadaşlarımızın kurallara harfiyen uyduğunu görüyoruz. En yakın zamanda kırmızıyı, maviye döndüreceğiz. Kuaförlerimizde tek kullanımlık eşyalarla çalışılıyor. Mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyarak çalışmalarını devam ettiriyorlar." dedi.

"Önlemlerimizi artırdık"

Kadın kuaförü Fatma Aldemir Yavuz da kırmızı kategoriden endişe duyduklarını belirterek, "Önlemlerimizi artırdık. Sınırlı sayıda müşteri alıyoruz. Hijyene hep dikkat ettik, bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağız. Koltuklar arası bir boşluk bırakıyoruz ve randevu sistemiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, müşterilerinin HES kodunu kontrol ettiğini ve iletişim adreslerini aldığını dile getirdi.

Berber Güray Özsaygılı da salgını el birliğiyle yeneceklerini ifade etti.

Tek kullanımlık havlu ve saç bezi kullandıklarını aktaran Özsaygılı, "İçeriyi dezenfekte edip havalandırıyoruz, 20 dakika sonra da bir sonraki müşteriyi alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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