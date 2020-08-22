Son dakika haberleri... Edirne'de araç yangını
Son dakika gündem haberi... Keşan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
22.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:26
Keşan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Hastane Caddesi'nde park halindeki 59 ACD 034 plakalı otomobilin camından duman çıktığını gören esnaflar işyerlerindeki yangın söndürme tüpleri ile müdehale etti.
Esnafların müdehalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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Kaynak: AA