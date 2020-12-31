Son dakika haberleri | Edirne'de 344 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Edirne'de 344 şişe kaçak içki ele geçirildi

31.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:45
Son dakika haberleri | Edirne'de 344 şişe kaçak içki ele geçirildi

Son dakika haber... Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 344 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 344 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent merkezi ve Uzunköprü ilçesinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

Uzunköprü'de, şüpheli M.D'nin iş yerinde yapılan aramada 336 şişe farklı marka ve gramajlarda kaçak içki ele geçirildi.

Kent merkezinde şüpheli L.Ö'nün iş yerinde yapılan aramada 8 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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