Son dakika haberleri! Edirne'de 2 apartman karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Edirne'de 2 apartman karantinaya alındı

08.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:40
Son dakika haberleri! Edirne'de 2 apartman karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak tedbirlere yönelik kararları aldı.

Buna göre, Halise Hatun Mahallesi ve Muradiye Mahallesi'ndeki 2 apartmana giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklanarak karantina uygulması başlatılması kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin başvurularının e-başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden yapmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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