Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi

21.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:26
Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haberi... Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını besliyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını besliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Sokak hayvanları, müdürlük personeli tarafından temin edilen yiyecek ve mamalarla beslendi.

Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İsmail Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Arto Seren Serengil Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Çağdaş Atan Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:28:25. #1.14#
title