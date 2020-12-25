Son dakika haberleri: Edirne Belediyesinden esnafa kira desteği

Edirne Belediye Meclisince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mağdur olan esnafa kira desteğinde bulunulması kararı alındı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu, bazılarının da kısmen çalıştığını belirtti.

Pandemi nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Pandemiden etkilenen 86 belediye kiracımız var. 31'inin faaliyeti tamamen durduruldu. 21'i kısmen faaliyette, 34'ü de tamamen faaliyette. Tabi ki çalışan iş yerlerininde işleri çok düştü. Biz sadece belediye kiracılarına ilişkin karar alabiliyoruz. Faliyetleri tamamen durdurulan esnafa aralık, ocak ve şubat aylarında hiç kira alınmayacak. Kısmen veya tamamen çalışan işyerlerine en az kiralarının yüzde 75'i kadar indirim yapmıştır belediye meclisimiz."

Gürkan, pandeminin biran önce bitmesini temenni ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kuralına mutlaka uymasını isteyen Gürkan, esnafa verilen desteğin hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, pandemi nedeniyle vatandaşların zor günler geçirdiğini belirterek, bu süreçte dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ön plana çıktığını söyledi.

Vatandaşlardan belediyenin "Edirne imece" aplikasyonunu indirmelerini isteyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Zor günlerde dayanışma ruhumuzu lütfen bir kez daha gösterelim. Edirne Belediyesinin 'Edirne imece' aplikasyonunu indirelim ve ihtiyacınız olmayan malzemeleri ulaştıralım. Buradan yapacağınız her türlü bağışı arkadaşlar gelip alıp ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ulaştıracak, bu konuda ekibimiz hazır. Ayrıca vatandaşlarımız Edirne İmece Evini'de ziyaret edebilir. Orada ihtiyaçlarını ücretsiz alabilir. Bu, Edirne halkının birbiriyle olan dayanışmasıdır."

Toplantıda, devam eden altyapı çalışmaları, 10 yılını dolduran su sayaçlarının değiştirilmesi, kuraklık ve suyun tasarruflu kullanılması konularında da bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin