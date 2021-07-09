Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da kızı Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak, ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu'nun (37) iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren baba Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu.