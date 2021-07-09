Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
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Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu

Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da kızı Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak, ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu'nun (37) iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren baba Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu.

BURSA'da kızı Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak, ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu'nun (37) iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren baba Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar" dedi.

Geçen yıl 30 Ağustos günü, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİBursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Dün, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.İfadelerin ardında mütalaasını veren savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı da, müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini dile getirdi.İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu'nu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirim (iyi hal) uygulayan heyet, cezanın 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmesi ve yurt dışına çıkış yasağıyla sanığın tahliyesine karar verdi.'BU KARAR BİZİ TEKRAR YARALADI'Kararın ardından Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, verilen cezayı değerlendirdi. Bertan Müdüroğlu kızının öldüğü sokağa hala giremediğini ifade ederek verilen cezayı az buldu. Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar. Adalete güvendik ama umduğumuz olmadı. 11 ay oldu. Alışamadık. Her gün gözyaşı gerçekten çok zor. Bilinçli taksirle yargılandığı halde en alt sınırdan aldı cezayı. Adalet yanılttı bizi, Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Avukatımız 1 hafta içinde Yargıtay'a başvuracak. Oradan gelecek karar ne olur bilmiyoruz. Eda öldüğünden beri topluma karışamadık. Yüzümüz gülüyor ama içimiz ağlıyor. Eşimin de psikolojisi bozuk. İşe gittiği için kafası dağılıyor yoksa baş edemezdik. Kardeşi dışarıyla ilişkiyi kesti sadece spor yapıyor. Eda'nın eşyası, odası hep aynı. Arada bir örtülerini değiştiriyoruz. Kendisi yok ama hatırası hep yaşayacak. Ben 11 aydır Eda'nın öldüğü kapıya gidemedim. Bayram oldu gidemedim. Sanki o kapıda sıkışmış vaziyette görüyorum. Gidemiyorum" dedi.

- Bursa
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Son dakika haberleri: Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu - Haberler
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