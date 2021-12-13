Son dakika haberleri: ECOWAS'tan Mali'deki cuntaya yönelik yeni yaptırımlar kararı - Haberler
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Son dakika haberleri: ECOWAS'tan Mali'deki cuntaya yönelik yeni yaptırımlar kararı

Son dakika haberleri: ECOWAS'tan Mali'deki cuntaya yönelik yeni yaptırımlar kararı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'de yeni seçimler için bu ayın sonuna kadar ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkeye yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'de yeni seçimler için bu ayın sonuna kadar ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkeye yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Nijerya'nın başkenti Abuja'da "60. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde bir araya geldi.

Zirve sonrası yapılan açıklamada, ECOWAS liderlerinin, Mali'deki cuntanın söz verdiği gibi seçimleri şubat ayı sonuna kadar düzenlemesini istediği belirtildi.

Açıklamada, "(Mali) Aralık 2021'in sonuna kadar seçim hazırlıklarında somut bir ilerleme sağlanamazsa, 1 Ocak 2022'den itibaren ek yaptırımlar uygulanacak." denildi.

Mali'de özel güvenlik şirketlerinin kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, bu durumun bölge için riskli olduğu kaydedildi.

Gine'de darbeden üç ay sonra anayasal düzene dönüş için bir takvim olmamasının endişeye neden olduğu aktarıldı.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiliyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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